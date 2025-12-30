Notte di San Silvestro | Garantiremo la sicurezza con un vasto spiegamento di forze di polizia anche in borghese

Da triesteprima.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della notte di San Silvestro, si è svolto un incontro con il questore Lilia Fredella per approfondire le misure di sicurezza previste. Sarà garantato un ampio dispiegamento di forze di polizia, anche in borghese, per assicurare un evento tranquillo e ordinato. Questa pianificazione mira a tutelare la sicurezza dei cittadini durante le celebrazioni di fine anno.

Incontro questa mattina con il questore Lilia Fredella per illustrare il servizio di sicurezza approntato per la sera e la notte di San Silvestro. Nessun dato sull'attività di polizia svolta nel corso del 2025, a dispetto di quanto annunciato in un primo momento, così come scarne sono state le. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

notte di san silvestro garantiremo la sicurezza con un vasto spiegamento di forze di polizia anche in borghese

© Triesteprima.it - Notte di San Silvestro: "Garantiremo la sicurezza con un vasto spiegamento di forze di polizia, anche in borghese"

Leggi anche: Brindisi saluta il 2025 con i dj di Ciccio Riccio: festa in piazza la notte di San Silvestro

Leggi anche: Dai concerti al countdown con videomapping in piazza della Signoria: la notte di San Silvestro a Firenze

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

notte san silvestro garantiremoCapodanno a Firenze, piano sicurezza e mobilità per la notte di San Silvestro - Una notte di festa per salutare il nuovo anno, ma con regole chiare e servizi rafforzati per garantire sicurezza, mobilità e tutela degli animali. 055firenze.it

notte san silvestro garantiremoNella notte di San Silvestro la Luna dà l’ultimo bacio dell’anno: a che ora vederlo il 31 dicembre - Il 31 dicembre 2025 andrà in scena nel cielo l'ultima congiunzione astrale dell'anno, un bellissimo bacio tra la Luna e le Pleiadi ... fanpage.it

notte san silvestro garantiremoNotte di San Silvestro: emanata l’ordinanza antivetro in centro storico - In occasione del concerto che si svolgerà in piazza del Popolo a partire dalle 23 del 31 dicembre per festeggiare la notte di San Silvestro, è stata emessa un’ordinanza antivetro valida dalle 20 di me ... ravennawebtv.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.