Notte di San Silvestro | Garantiremo la sicurezza con un vasto spiegamento di forze di polizia anche in borghese

In vista della notte di San Silvestro, si è svolto un incontro con il questore Lilia Fredella per approfondire le misure di sicurezza previste. Sarà garantato un ampio dispiegamento di forze di polizia, anche in borghese, per assicurare un evento tranquillo e ordinato. Questa pianificazione mira a tutelare la sicurezza dei cittadini durante le celebrazioni di fine anno.

Nella notte di San Silvestro la Luna dà l’ultimo bacio dell’anno: a che ora vederlo il 31 dicembre - Il 31 dicembre 2025 andrà in scena nel cielo l'ultima congiunzione astrale dell'anno, un bellissimo bacio tra la Luna e le Pleiadi ... fanpage.it

Notte di San Silvestro: emanata l’ordinanza antivetro in centro storico - In occasione del concerto che si svolgerà in piazza del Popolo a partire dalle 23 del 31 dicembre per festeggiare la notte di San Silvestro, è stata emessa un’ordinanza antivetro valida dalle 20 di me ... ravennawebtv.it

Tutto pronto per festeggiare la notte di San Silvestro e salutare il nuovo anno. Concerti da nord a sud dell'Isola con tanti nomi di richiamo nazionale. Marco Mengoni e Max Pezzali tra i più attesi. Leggi i particolari nell'articolo - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Notte di San Silvestro e 1 gennaio, guida agli orari del trasporto pubblico e delle Ztl x.com

