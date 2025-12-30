Notte di San Silvestro e Capodanno | le ordinanze emesse dal comune

In vista delle celebrazioni di San Silvestro e Capodanno a Trieste, il Comune ha emanato due ordinanze relative agli eventi in Piazza Unità d’Italia. La prima riguarda le deroghe alle normative vigenti, mentre la seconda disciplina le misure di sicurezza e comportamento durante la notte del 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026. Queste disposizioni mirano a garantire un’ordinata e sicura celebrazione per tutti i partecipanti.

Il Comune di Trieste, in occasione dei festeggiamenti e dello spettacolo musicale della notte a cavallo tra San Silvestro e Capodanno che si terranno in Piazza Unità d’Italia, nella notte, appunto, fra il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026, ha emesso due ordinanze: la prima riguarda la deroga. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Notte di San Silvestro e Capodanno: le ordinanze emesse dal comune Leggi anche: Meteo, a Capodanno arriva il freddo: le previsioni per la notte di San Silvestro Leggi anche: Capodanno a Firenze, tutto pronto per la grande notte di San Silvestro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodanno a Roma: dal Circo Massimo a Cinecittà World, le feste della notte di San Silvestro; Capodanno 2026, cosa fare a Torino: gli eventi in programma da non perdere; Festa di Capodanno ad Arezzo; Erice, Capodanno in Piazza della Loggia con Kawabonga Party. Capodanno in TV, la guida completa alla notte di San Silvestro su Rai 1 e Canale 5: gli ospiti e i cantanti - La notte di San Silvestro rappresenta da sempre uno dei momenti televisivi più seguiti dell’anno. superguidatv.it

Capodanno 2026 a Torino: metro fino alle 2.30 e trasporti pubblici potenziati per la notte di San Silvestro - 30, bus e tram potenziati per il concerto all’Inalpi Arena, riduzioni il 1° gennaio ... mentelocale.it

Tradizioni di Capodanno nel mondo e Notte di San Silvestro - Tradizioni di Capodanno nel mondo – Notte di San Silvestro Le tradizioni di Capodanno nel mondo raccontano l’attesa, la speranza e la gioia di una notte ... nonnapaperina.it

Conto alla rovescia per la notte di San Silvestro, in tanti i pistoiesi che sceglieranno di trascorrerla al ristorante... - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Notte di San Silvestro e 1 gennaio, guida agli orari del trasporto pubblico e delle Ztl x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.