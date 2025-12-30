Notte di capodanno Saverino PD | Festeggiare il 2026 in totale sicurezza e senza inutili rischi

A Saverino, nel padovano, si sottolinea l’importanza di celebrare il Capodanno 2026 in modo sicuro e responsabile. Nonostante i divieti, la vendita di botti illegali rappresenta ancora un problema durante le festività, mettendo a rischio la sicurezza delle persone. È fondamentale rispettare le normative e adottare comportamenti consapevoli per garantire un inizio d’anno tranquillo e senza incidenti.

Le festività natalizie riportano puntualmente al centro dell'attenzione il fenomeno della vendita dei botti illegali, un mercato che continua a prosperare nonostante i divieti e le ordinanze in vigore. "Ogni anno assistiamo a un'intensificazione dei sequestri ed a un prezioso lavoro di.

Tre giovani alpinisti recuperati nella notte di Capodanno: erano rimasti bloccati sulla parete rocciosa - Tragedia sfiorata sulle Dolomiti bellunesi, nella notte di Capodanno: tre giovani sono rimasti incrodati in parete sui Lastoni di Formin in Cadore. fanpage.it

Incendi sui balconi e feriti per i petardi: cosa è successo la notte il Capodanno a Milano - Non sono mancati nella notte di Capodanno gli interventi delle forze dell’ordine a Milano: tanti gli incendi a causa dello scoppio dei petardi, due feriti per i botti. fanpage.it

Per la notte di Capodanno Manduria punta su una formula che unisce il ritmo radiofonico, la comicità d'autore e le sonorità pop. Scopri il programma della lunga Notte di San Silvestro. - facebook.com facebook

