Nonostante il genocidio se sei palestinese in Italia resti un corpo sospetto

Il 27 dicembre sono stata colpita da una notizia che ha scosso le mie certezze. In un contesto di crisi e conflitto, i palestinesi in Italia si trovano spesso a essere percepiti come corpi sospetti, condizionati da pregiudizi e stereotipi. Questa realtà, fatta di invisibilità e discriminazione, richiede una riflessione profonda sui modi in cui l’identità e l’appartenenza vengono riconosciute e rispettate nel nostro paese.

Il 27 dicembre sono svegliata con una notizia che mi ha tolto il respiro. Non so spiegare esattamente cosa provo: non è solo rabbia, non è solo paura, non è solo stanchezza. È lo shock di capire, ancora una volta, che non importa quanto tu provi a vivere normalmente, a studiare, lavorare, prendere parola, e men che meno che il genocidio è sotto agli occhi di tutti: per questo Stato resti sempre un corpo sospetto. L'arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, insieme ad altre otto persone palestinesi e di altre nazionalità arabe e di religione islamica per presunti finanziamenti ad Hamas, non è avvenuto in un giorno qualunque.

