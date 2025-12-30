Nonostante il genocidio se sei palestinese in Italia resti un corpo sospetto

Da ilfattoquotidiano.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 dicembre sono stata colpita da una notizia che ha scosso le mie certezze. In un contesto di crisi e conflitto, i palestinesi in Italia si trovano spesso a essere percepiti come corpi sospetti, condizionati da pregiudizi e stereotipi. Questa realtà, fatta di invisibilità e discriminazione, richiede una riflessione profonda sui modi in cui l’identità e l’appartenenza vengono riconosciute e rispettate nel nostro paese.

Il 27 dicembre sono svegliata con una notizia che mi ha tolto il respiro. Non so spiegare esattamente cosa provo: non è solo rabbia, non è solo paura, non è solo stanchezza. È lo shock di capire, ancora una volta, che non importa quanto tu provi a vivere normalmente, a studiare, lavorare, prendere parola, e men che meno che il genocidio è sotto agli occhi di tutti: per questo Stato resti sempre un corpo sospetto. L’arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, insieme ad altre otto persone palestinesi e di altre nazionalità arabe e di religione islamica per presunti finanziamenti ad Hamas, non è avvenuto in un giorno qualunque. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nonostante il genocidio se sei palestinese in italia resti un corpo sospetto

© Ilfattoquotidiano.it - Nonostante il genocidio, se sei palestinese in Italia resti un corpo sospetto

Leggi anche: Sinner, Briatore furioso: lo criticano perché vince, non gli perdonano il successo. In Italia sei benvoluto solo se sei un miserabile

Leggi anche: Briatore, Sinner? "In Italia sei benvoluto se sei un miserabile"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il nuovo attacco dello Stato italiano contro la Palestina: piena solidarietà a Mohammad Hannoun e a tutti i palestinesi colpiti dalla repressione!; Hind Rajab, bambina palestinese di Gaza, immortalata in murale: un grido contro il genocidio; Potenza, inaugurato il murales dedicato a Hind Rajab, bimba di 6 anni simbolo del genocidio di Gaza trucidata dall'Idf con 335 pallottole.

Oggi è nato un movimento di massa contro il genocidio a Gaza. Teniamolo unito! - In questi giorni è nato, in Italia, un movimento di massa contro il genocidio del popolo palestinese posto in essere dallo Stato israeliano a Gaza. ilfattoquotidiano.it

Gaza: Ong italiane, “misure concrete per fermare il genocidio, in gioco non solo il futuro del popolo palestinese ma la credibilità del diritto internazionale” - “La tragedia a cui assistiamo, culminata nell’offensiva militare in corso, rende ormai evidente a tutti l’obiettivo del Governo israeliano: annettere territorio palestinese eliminando o riducendo al ... agensir.it

Striscia di Gaza: a Roma i “preti contro il genocidio” pregano per la popolazione palestinese e dicono no all’occupazione israeliana - Un gruppo di 100 sacerdoti provenienti da diverse regioni italiane e da vari Paesi si è riunito ieri a Roma per esprimere forte vicinanza al popolo palestinese di Gaza. agensir.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.