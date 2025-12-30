Nonostante il desiderio di restare per sempre tra le mura della sua amata Madrague la scelta definitiva per la sepoltura smentisce le prime ipotesi

Brigitte Bardot sarà sepolta nel cimitero marino di Saint-Tropez, luogo di riposo dei suoi genitori, confermando la volontà di restare vicina alla sua amata città. La decisione smentisce le ipotesi iniziali e rappresenta un ultimo gesto di affetto verso il territorio che ha segnato la sua vita. La data del funerale non è ancora stata comunicata.

B rigitte Bardot riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez, dove già sono sepolti i suoi genitori: è quanto riferiscono fonti del comune di Saint-Tropez citate dall’agenzia France Presse, senza tuttavia indicare la data del funerale. Sarebbe dunque smentita la notizia riferita questa mattina a franceinfo dalla giornalista e amica di Bardot, Wendy Bouchard, secondo cui l’attrice sarebbe stata sepolta nel suo giardino vicino al mare. La stessa Bardot aveva espresso l’auspicio di «riposare» a La Madrague, la sua storica proprietà di Saint-Tropez. La cerchia ristretta della Bardot, morta il 28 dicembre all’età di 91 anni, si trova nella zona per preparare le esequie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

