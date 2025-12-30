Non vado a vedere Zalone ma mi piace a occhi chiusi

Mi piace Zalone a occhi chiusi, anche se non ho intenzione di vedere il suo ultimo film. Come appassionato di cinema che ha smesso di seguire attivamente le novità, preferisco mantenere un rapporto più riflessivo con le opere, senza lasciarmi coinvolgere troppo dal clamore del momento. È un modo per apprezzare il cinema con calma, senza pressioni, mantenendo viva la passione senza dover necessariamente partecipare alle tendenze del momento.

Cinefilo che ha smesso di praticare (ma non di crederci) non ho intenzione di andare a vedere il film del momento. Credo di avere visto, di Checco Zalone, solo Che bella giornata al cinema e Quo vado?, ma in tivù. Forse non ho tutta questa urgenza di farmi ridere, ma sono molto contento che ci sia un attore comico capace di unire un mucchio di italiani tra loro dispari e farli divertire senza rotture di palle. La comicità è questo. Ciò che sta accadendo sui social, ma anche su giornali che si direbbero seri, fa però piangere. Un film italiano, finalmente non prodotto a soldi buttati dello stato, fa incassi d'altri tempi.

