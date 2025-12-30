Non solo sci | a Sauze d' Oulx tre giorni di shopping e divertimento con i Mercatini della Befana

Da 2 al 4 gennaio, Sauze d'Oulx ospita i Mercatini della Befana, un'occasione per scoprire artigianato locale, idee regalo e prodotti artigianali nel cuore del paese. L’evento offre tre giorni di esposizioni e shopping, accompagnati da un’atmosfera tradizionale e tranquilla, ideale per passeggiare e scoprire le specialità della zona. Un'opportunità per visitare Sauze d'Oulx oltre gli sport invernali, vivendo un’esperienza autentica e rilass

A Sauze d'Oulx, tornano i tradizionali Mercatini della Befana. L'appuntamento è dal 2 al 4 gennaio, tutto il giorno, con bancarelle che offrono artigianato locale, oggetti originali e idee regalo per la calza, concentrandosi nel centro del paese, su Piazza Assietta e Piazzetta Genevris.

