Non solo freddo anche vento forte di burrasca in arrivo nel Pescarese | nuova allerta meteo

Nel Pescarese si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature molto basse e un'intensificazione del vento di burrasca. Questo cambiamento annunciato richiede attenzione e precauzione, anche in vista delle possibili conseguenze sulle attività quotidiane e sulla sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le misure necessarie per affrontare le condizioni avverse.

Non solo freddo con temperature quasi polari, ma anche forte vento di burrasca in arrivo nel Pescarese. Il centro funzionale d'Abruzzo infatti ha diramato un'allerta meteo della protezione civile nazionale riguardante le prossime 1824 ore:"Dalla serata di oggi, martedì 30 dicembre 2025, e per le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

