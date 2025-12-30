Non si potranno più usare i biglietti cartacei in metro e sui mezzi
A partire da oggi, i biglietti cartacei per la metro e i mezzi pubblici non saranno più validi. I nuovi titoli elettronici Atm, introdotti a maggio 2024, hanno sostituito gradualmente i supporti tradizionali, offrendo un sistema più digitale e sostenibile. Questa modifica mira a semplificare l'accesso ai mezzi pubblici e migliorare l’efficienza dei servizi, mantenendo l’attenzione alla praticità e alla tutela dell’ambiente.
I nuovi biglietti Atm avevano debuttato a maggio del 2024 e fino ad oggi hanno convissuto insieme ai vecchi titoli cartacei. Dal 1° gennaio 2026, tuttavia, i vecchi ticket andranno in pensione. Tradotto? Non si potranno più usare.Col nuovo anno, infatti, si potrà salire sui mezzi della città solo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
