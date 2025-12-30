Non risponde alle chiamate della madre Luna Falchi trovata morta in casa vegliata dal cane

Il 29 dicembre, la madre di Luna Falchi, 26 anni, ha trovato la propria figlia senza vita nell’appartamento di via Bernardo Tolomei, periferia di Siena. La donna, che era andata a trovarla, ha scoperto il decesso in circostanze ancora da chiarire. Luna Falchi era conosciuta nella zona; il suo cane era presente al momento del ritrovamento. Le autorità stanno conducendo le indagini per determinare le cause del decesso.

Luna Falchi, 26 anni, è stata trovata priva di vita dalla madre il 29 dicembre. La donna era andata a trovare la figlia nell'appartamento in cui si era trasferita, in via Bernardo Tolomei, alla periferia di Siena. Da giorni, a quanto pare, non rispondeva alle sue chiamate e così aveva deciso di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Non risponde alle chiamate della madre, Luna Falchi trovata morta in casa vegliata dal cane Leggi anche: Trovata morta in casa a 26 anni dalla madre: Siena sotto choc per la scomparsa di Luna Falchi Leggi anche: Luna Falchi trovata morta in casa dalla mamma: aveva 26 anni. Disposta l’autopsia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La tragedia di Luna, morta nella sua casa e con il cane a vegliarla. Oggi la Farmacia SS. Pietro e Paolo è APERTA PER TURNO h24 con i seguenti orari: 9.00-12.30 15.30-19.30 Negli altri orari si risponde alle CHIAMATE URGENTI suonando il citofono in fianco al distributore automatico. - facebook.com facebook Era chiamata a rispondere a Milan, Napoli e Juve, tutte vincenti, e doveva farlo su un campo difficile: i nerazzurri portano a casa 3 punti d’oro, ci riescono con una prestazione sofferta ma soprattutto convincente e di carattere. E chiudono il 2025 in vetta. Grand x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.