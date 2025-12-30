Kazuyoshi Miura, nato nel 1967, continua a giocare professionalmente nonostante l’età avanzata. A febbraio compirà 59 anni e ha recentemente firmato un contratto in prestito con il Fukushima United, squadra di terza divisione giapponese, valido fino a giugno. La sua carriera testimonia una lunga passione per il calcio e un impegno costante, dimostrando che l’età non rappresenta un ostacolo per continuare a competere a livello professionale.

Kazuyoshi Miura non ne vuole sapere di smettere. Il calciatore giapponese, che compirà 59 anni a febbraio ed è il giocatore professionista più anziano del mondo, ha firmato un contratto fino a giugno in prestito con il Fukushima United, squadra giapponese di terza divisione. L’ex attaccante del Giappone, che ha cominciato la sua carriera con il Santos nel 1986 ed è passato anche dalla Serie A con la maglia del Genoa, non è riuscito a segnare nei 69 minuti giocati nelle sette partite della scorsa stagione in prestito all’Atletico Suzuka, club di quarta divisione. “La mia passione per il calcio non è cambiata, non importa quanti anni abbia”, ha dichiarato poco prima di iniziare la 41esima stagione da calciatore professionista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non importa la mia età, scriviamo la storia”: Miura firma con un nuovo club, a febbraio compirà 59 anni

Leggi anche: Intramontabile Miura, firma a 59 anni un nuovo contratto: verrà presentato l’11 gennaio alle 11:11

Leggi anche: Kazu Miura è inesauribile: a 58 anni firma un nuovo contratto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Non importa se sei il numero 7 del mondo, a Natale se tu Moje te dice che te devi mette’ ‘a parannanza color Chupa Chups e farti una foto con lei tu perdi il servizio e pubblichi una foto indossando la parannanza. De Minaur uno di noi. - facebook.com facebook

Pare che ics voglia farci sparire. Con il nuovo anno. Poco importa a chi maneggia i dobloni, delle persone,delle emozioni. Questo ics è scadente e becero. Non ama chi da anni cerca di scrivere, chi saluta,chi non ha nessuno. Se sarà resa pazienza. Si chiude. x.com