Non hai ancora programmi? Tante idee last minute per il Capodanno 2026 in Emilia-Romagna

Cerchi idee last minute per il Capodanno 2026 in Emilia-Romagna? Scopri gli eventi principali, tra concerti, fuochi d’artificio e feste all'aperto, ideali per vivere l’ultima notte dell’anno in modo semplice e piacevole. Una guida essenziale per organizzare un capodanno ricco di atmosfere genuine, senza stress e con la possibilità di scegliere tra diverse proposte nella regione.

Dai grandi dj set in piazza ai fuochi d'artificio sui castelli: ecco la mappa degli eventi imperdibili per l'ultima notte dell'anno tra concerti, orchestre e party a cielo aperto.

