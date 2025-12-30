Il Codacons ha richiesto la sospensione cautelativa dell’intera nuova edizione del Grande Fratello, oltre alla semplice sospensione di Alfonso Signorini. Questa richiesta segue un esposto presentato a dicembre alle autorità competenti, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle notizie riguardanti Fabrizio Corona e il conduttore. La richiesta mira a garantire trasparenza e rispetto delle norme prima di riprendere la programmazione.

Dopo l'esposto presentato lo scorso 23 dicembre alla Procura di Milano, all' Agcom e al Garante per la protezione dei dati personali, "chiedendo di fare chiarezza sulle notizie emerse " in merito al caso che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, il Codacons torna sulla questione per chiedere anche la "sospensione del Grande Fratello ". È di ieri 29 dicembre l a notizia che il conduttore e direttore editoriale di Chi si è "autosospeso" ma l'associazione dei consumatori "attacca" e, nello specifico, parla di "una misura insufficiente a garantire la tutela degli utenti e dell'interesse pubblico, una parziale presa d'atto delle istanze avanzate dal Codacons che ha trasmesso un esposto all'AGCM e all'AGCOM e una formale diffida a Mediaset chiedendo proprio la sospensione cautelativa del conduttore dalla conduzione della prossima edizione del programma".

"Non è sufficiente fermare Alfonso Signorini. Occorre sospendere cautelativamente l'intera messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello": così il Codacons

Alfonso Signorini risponde alle accuse di Fabrizio Corona

Codacons: "L’autosospensione di Signorini non basta, #GrandeFratello non deve andare in onda" "Alla luce della gravità e della risonanza delle segnalazioni emerse, non è sufficiente fermare il conduttore. Occorre sospendere cautelativamente il #GF” #Alfon x.com

