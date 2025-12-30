Non è solo una questione di rumore L' allarme dei pediatri della Simeup per questo Capodanno riguarda un pericolo spesso sottovalutato | l' intossicazione da fumo

Da iodonna.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo del Capodanno, oltre ai festeggiamenti, cresce anche il rischio di intossicazioni da fumo, un pericolo spesso sottovalutato, soprattutto per i bambini. I pediatri della Simeup evidenziano l’importanza di prestare attenzione all’esposizione ai fumi e alle sostanze nocive provenienti dai fuochi d’artificio, anche quelli illegali. È fondamentale adottare misure di sicurezza per proteggere la salute dei più piccoli durante le celebrazioni.

I festeggiamenti per il nuovo anno sono alle porte e, in tutto il Paese, sono scattate le operazioni contro i fuochi d’artificio illegali. Solo nel Bresciano sono state confiscate quasi tre tonnellate di «botti». I più vulnerabili sono i bambini, che rischiano intossicazioni da fumo. Così la Società italiana di emergenza e urgenza pediatrica (Simeup) ha messo a punto delle raccomandazioni contro i rischi. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Botti di Capodanno e salute dei bambini: l’allarme dei pediatri sul rischio intossicazione iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

non 232 solo una questione di rumore l allarme dei pediatri della simeup per questo capodanno riguarda un pericolo spesso sottovalutato l intossicazione da fumo

© Iodonna.it - Non è solo una questione di rumore. L'allarme dei pediatri della Simeup per questo Capodanno riguarda un pericolo spesso sottovalutato: l'intossicazione da fumo

Leggi anche: Fuochi d’artificio, l’allarme dei pediatri per Capodanno: «Per i più piccoli attenzione ai fumi, disturbi respiratori in aumento»

Leggi anche: Il marrone, questo (s)conosciuto: elogio di un colore spesso sottovalutato nella moda maschile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.