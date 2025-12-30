Con l’arrivo del Capodanno, oltre ai festeggiamenti, cresce anche il rischio di intossicazioni da fumo, un pericolo spesso sottovalutato, soprattutto per i bambini. I pediatri della Simeup evidenziano l’importanza di prestare attenzione all’esposizione ai fumi e alle sostanze nocive provenienti dai fuochi d’artificio, anche quelli illegali. È fondamentale adottare misure di sicurezza per proteggere la salute dei più piccoli durante le celebrazioni.

I festeggiamenti per il nuovo anno sono alle porte e, in tutto il Paese, sono scattate le operazioni contro i fuochi d’artificio illegali. Solo nel Bresciano sono state confiscate quasi tre tonnellate di «botti». I più vulnerabili sono i bambini, che rischiano intossicazioni da fumo. Così la Società italiana di emergenza e urgenza pediatrica (Simeup) ha messo a punto delle raccomandazioni contro i rischi. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Botti di Capodanno e salute dei bambini: l’allarme dei pediatri sul rischio intossicazione iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è solo una questione di rumore. L'allarme dei pediatri della Simeup per questo Capodanno riguarda un pericolo spesso sottovalutato: l'intossicazione da fumo

Leggi anche: Fuochi d’artificio, l’allarme dei pediatri per Capodanno: «Per i più piccoli attenzione ai fumi, disturbi respiratori in aumento»

Leggi anche: Il marrone, questo (s)conosciuto: elogio di un colore spesso sottovalutato nella moda maschile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A volte il Natale arriva senza bussare. Lo senti da un dettaglio minuscolo, un odore che riconosci, un pensiero che torna, un gesto gentile che ti sorprende mentre stai facendo altro. Non fa rumore, ma cambia il modo in cui guardi la giornata. Non è questione d - facebook.com facebook