Non è ancora Capodanno e un cane è già morto per i botti | il cuore di Nero non ha retto
A Firenze, un cane è deceduto prima di Capodanno a causa dello stress provocato dai botti. Il rumore intenso ha causato un malore fatale, evidenziando come i fuochi siano pericolosi anche per gli animali domestici. È importante sensibilizzare sull’uso consapevole di petardi e fuochi d’artificio, per garantire la sicurezza di tutti, anche degli esseri viventi più vulnerabili.
Un cane è morto a Firenze per lo spavento causato dai botti ancor prima di Capodanno. Il rumore ha provocato uno stress fatale: i fuochi sono pericolosi e spesso letali per gli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
