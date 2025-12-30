Non avete capito che me la suc viola decine di volte la sorveglianza e si scaglia contro i carabinieri | a giudizio

Il pubblico ministero Alessia Battaglia ha disposto una citazione diretta a giudizio per un 41enne di Racalmuto, noto per precedenti violazioni della sorveglianza speciale. L’uomo è stato autore di comportamenti aggressivi e minacciosi, tra cui insulti e minacce rivolte ai carabinieri, durante un episodio recente. La vicenda evidenzia le criticità legate al monitoraggio dei soggetti sottoposti a sorveglianza speciale e alle conseguenze di eventuali infrazioni.

Il pubblico ministero Alessia Battaglia ha disposto una nuova citazione diretta a giudizio per il 41enne di Racalmuto, già noto per una lunga serie di violazioni della sorveglianza speciale. Le accuse, questa volta, sono di avere ignorato ancora una volta le restrizioni e di essersi scagliato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

