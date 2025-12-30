Non avete capito che me la suc viola decine di volte la sorveglianza e si scaglia contro i carabinieri | a giudizio

Il pubblico ministero Alessia Battaglia ha disposto una citazione diretta a giudizio per un 41enne di Racalmuto, noto per precedenti violazioni della sorveglianza speciale. L’uomo è stato autore di comportamenti aggressivi e minacciosi, tra cui insulti e minacce rivolte ai carabinieri, durante un episodio recente. La vicenda evidenzia le criticità legate al monitoraggio dei soggetti sottoposti a sorveglianza speciale e alle conseguenze di eventuali infrazioni.

Il pubblico ministero Alessia Battaglia ha disposto una nuova citazione diretta a giudizio per il 41enne di Racalmuto, già noto per una lunga serie di violazioni della sorveglianza speciale. Le accuse, questa volta, sono di avere ignorato ancora una volta le restrizioni e di essersi scagliato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Non avete capito che me la suc..", viola decine di volte la sorveglianza e si scaglia contro i carabinieri: a giudizio Leggi anche: Viola la sorveglianza speciale 23 volte in pochi mesi: indagato 41enne Leggi anche: Entra in casa della compagna e la minaccia di morte, poi si scaglia contro i carabinieri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. IL VESUVIO A FIRENZE Avete capito bene. È uno spettacolo pirotecnico che ricrea il #Vesuvio a Firenze alle Cascine. Un'esplosione di razzi che riproduce getti di lava e lapilli in riva all'Arno. Un'idea dei Lorena del 1792! x.com Basta guardare la copertina per capire che aria tira. No Non avete capito Allora passate da Kame House: prima vi presentiamo Onizuka… e poi vi facciamo conoscere Uchiyamada. GTO come non l’avete mai visto. #gto #manga #kamehouse #greatteac - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.