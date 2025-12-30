Nodo testamento La star aveva spostato il suo capitale dalla famiglia
Nel nodo del testamento, la celebre artista ha deciso di trasferire il suo patrimonio, segnando un passaggio importante nella gestione dei suoi beni. Dopo aver trasformato il suo talento in un’industria e aver promosso cause di sensibilizzazione animale, si è affidata all’unico rito laico consentito: l’apertura della successione. Questo momento rappresenta un’ultima volontà, un atto di chiarezza e rispetto verso le persone e le cause a lei care.
di Antonio Mancinelli La diva che ha trasformato il desiderio in industria e poi l’industria in coscienza animale, si è consegnata all’unico rito laico: l’apertura della successione. Nel coro degli omaggi, resta la nota stonata della sua stagione più controversa: la Brigitte Bardot divisiva. Non esiste un dato pubblico ufficiale sull’ammontare esatto del patrimonio di Bardot; circolano stime non verificabili – circa 65 milioni di dollari – ma la struttura patrimoniale è resa opaca dai trasferimenti già effettuati alla Fondation Brigitte Bardot, come la nuda proprietà di La Madrague, dove abitava, oltre a quella di La Garrigue, villa di Saint-Tropez trasformata in rifugio per animali e valutata tra i 25 e i 30 milioni, altri immobili e investimenti finanziari, oltre a royalties su 60 film, oltre 80 canzoni, vendite di fotografie, collaborazioni con marchi di lusso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
