Nocera Superiore festa in via Russo con lo show musicale Febbre Italiana

Nocera Superiore ospita l’evento “Febbre Italiana”, parte della rassegna “Natale in Città”. La manifestazione, che si svolge in via Russo, propone uno spettacolo musicale dedicato alla musica italiana. L’evento si inserisce nelle iniziative promosse dall’amministrazione comunale per vivere il periodo natalizio con momenti di intrattenimento e condivisione nel rispetto delle normative vigenti.

Nocera Superiore ospita l'evento "Febbre Italiana", una manifestazione di musica e intrattenimento inserita nella rassegna "Natale in Città" promossa dall'amministrazione comunale. L'appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio 2026 in via Vincenzo Russo, dove sono previste attività di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Tre filosofie culinarie a confronto: a Nocera Superiore la cena a sei mani con gli chef Russo, Nitto e Ruggiero

Leggi anche: Un viaggio musicale in piazza Garibaldi con lo show ‘History100’

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno a Nocera Inferiore, Mario Biondi in concerto in piazza Diaz; Nocera Superiore, il consiglio comunale approva il nuovo Regolamento sull’edilizia convenzionata; Il pm Dda Anna Frasca proposto come procuratore aggiunto a Nocera Inferiore; Precipita dal quarto piano dell'ospedale di Nocera: morto un anziano.

Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, lunedì la Via Crucis al Parco archeologico - L’organizzazione è curata dalle comunità parrocchiali della forania di Nocera ... agensir.it

Nocera Superiore, al via lavori rete fognaria contrada Camerelle - Sinergia tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori, a Nocera Superiore, per la realizzazione di nuovi interventi per il disinquinamento del fiume Sarno. ansa.it

Nocera Superiore, ratti e degrado nei 91 alloggi di via Russo - Negli ultimi giorni, diverse famiglie che abitano nel condominio di proprietà comunale, hanno lamentato ... ilmattino.it

Nocera Superiore: ordinanza anti-botti, ma senza controlli resta solo una presa in giro Anche quest’anno, in vista delle festività natalizie, il Comune di Nocera Superiore ha emanato l’ordinanza che vieta l’uso di petardi, mortaretti, razzi e fuochi d’artificio di IV c - facebook.com facebook