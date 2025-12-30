No all' abbattimento dei lecci secolari alla Reggia Aveta | Sospensione immediata del progetto

L’associazione Aveta richiede la sospensione immediata del progetto di abbattimento di 750 lecci secolari nel parco della Reggia di Caserta. Secondo gli esperti, tale intervento appare ingiustificato e rischia di compromettere il patrimonio ambientale e storico del sito. È importante valutare attentamente le motivazioni e le alternative, tutelando così un patrimonio naturale di grande valore e rilevanza culturale.

"Il progetto di abbattimento di 750 lecci secolari nel parco della Reggia di Caserta è illogico e deve essere fermato". Lo afferma il neo consigliere regionale Raffaele Aveta, eletto nella lista del Movimento 5 Stelle, aderendo alla petizione promossa da associazioni come la Lipu e il Gruppo.

