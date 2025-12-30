No ai rifiuti riprende il viaggio dell’Albero vagabondo

Il progetto L’Albero Vagabondo® invita a riflettere sull’importanza di ridurre i rifiuti e valorizzare il rispetto per l’ambiente. Il 2 gennaio alle 10.30, presso l’ex Cinema Eliseo di Avellino, si terrà la Festa del Colore, un’occasione per condividere valori di sostenibilità e sensibilizzare sulla tutela delle risorse naturali. Un evento dedicato a tutte le età, per promuovere azioni concrete e consapevoli nel rispetto del nostro pianeta.

Il 2 gennaio alle 10.30 all'ex Cinema Eliseo di Avellino c'è la Festa del Colore de L'Albero Vagabondo®. L'evento rientra tra i Laboratori organizzati da La Bottega del Sottoscala all'interno del Festival delle fiabe del Comune di Avellino, rassegna finanziata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che continua fino al 6 gennaio. Ci sarà, per l'occasione, il Maestro Giovanni Spiniello, l'autore della scultura itinerante dello Spirito del Re Albero che per più di 11 anni, dal 2008, ha chiamato i bambini a raccolta. L'Albero Vagabondo® è un progetto didattico, artistico, informativo focalizzato sulla denuncia dell'abbandono dei rifiuti e coniuga l'azione ambientale con l'arte nel sociale attraverso la partecipazione dei bambini con favole, foto dei rifiuti e disegni.

