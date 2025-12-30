Nkunku-Milan è già addio? Il Fenerbache ci prova il Milan chiede 35 milioni

Il trasferimento di Nkunku al Milan sembra essere in bilico, con il Fenerbahçe interessato al giocatore. Il club rossonero ha fissato il prezzo di vendita a 35 milioni di euro. Dopo la sua prima doppietta con il Milan contro il Verona, le modalità e le future decisioni sul suo ruolo restano da definire, mentre le trattative tra le parti continuano a suscitare attenzione.

Milano, 30 dicembre 2025 – Contro il Verona è arrivata la prima doppietta di Christopher Nkunku con la maglia del Milan: prima su calcio di rigore al 48' e poi cinque minuti dopo, ribadendo in porta la respinta sul palo di Montipò dopo la conclusione di Modric. Dopo la rete in Coppa Italia contro il Lecce, quindi, ecco i primi due centri del francese in campionato, che si è lasciato alle spalle un inizio di stagione difficile ed è pronto a dare una mano al Milan per la corsa Scudetto. Tuttavia, il suo futuro a Milano non è così scontato. I rossoneri, infatti, hanno rinforzato l'attacco con l'arrivo di Fullkrug e stanno per riaccogliere Leao. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

