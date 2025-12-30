Nkunku il Fenerbahçe chiama | il Milan riflette sul futuro

Il Milan si trova a riflettere sul proprio futuro dopo un periodo di incertezze, mentre nel mercato si riaccende l’interesse per Christopher Nkunku. Dopo una partita positiva contro il Verona, il giocatore ha riconquistato fiducia e centralità nella squadra. Tuttavia, le voci di possibili novità e trasferimenti, tra cui il interesse del Fenerbahçe, continuano a circolare, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione del club e sui suoi obiettivi.

Non fa in tempo a godersi una domenica finalmente convincente che il mercato torna a bussare. Christopher Nkunku ha appena ritrovato centralità e fiducia con la maglia del Milan, grazie alla doppietta rifilata al Verona, ma intorno a lui si riaccende subito il rumore delle trattative. E questa volta arriva forte da Istanbul. Secondo quanto filtra, il Fenerbahçe ha mosso i primi passi concreti per riportare Nkunku sotto la guida di Domenico Tedesco, l’allenatore che più di tutti ne ha valorizzato il talento ai tempi del Lipsia. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che spiega perché la pista turca venga considerata più di una semplice suggestione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

