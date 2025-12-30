Il sindaco di Bastia Umbra ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di artifici pirotecnici durante i festeggiamenti di Capodanno, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza pubblica, tutelare gli animali e preservare l’ambiente. La misura prevede sanzioni per chi viola il divieto, contribuendo a un evento più tranquillo e responsabile per tutta la comunità.

BASTIA UMBRA - Operazione Capodanno sicuro: emanata l’ordinanza del sindaco che dispone il divieto di utilizzo di artifici pirotecnici in occasione delle festività di Capodanno, al fine di garantire la sicurezza delle persone, la tutela degli animali, la salute pubblica e la protezione dell’ambiente. Il divieto va dalle 18 del 31 dicembre alle 14 del 1° gennaio 2026, su tutto il territorio comunale, e riguarda fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e qualsiasi artificio pirotecnico, compresi quelli di libera vendita, ad eccezione dei soggetti professionali regolarmente autorizzati. Le sanzioni previste vanno da 25 a 500 euro per la violazione del divieto e da 75 a 500 euro se l’infrazione avviene in prossimità di animali, aree gioco, parchi, piazze o durante manifestazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niente botti per Capodanno. Previste multe

Leggi anche: Capodanno senza botti a Messina, multe fino a 500 euro per chi viola il divieto

Leggi anche: Capodanno, il sindaco Lagalla vieta l'utilizzo di botti: multe fino a 5.000 euro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Capodanno senza botti, i divieti per fuochi artificiali (e non solo) nei comuni d'Italia: previste multe fino a 500 euro; Capodanno, il sindaco Lagalla vieta l'utilizzo di botti: multe fino a 5.000 euro; Niente botti per Capodanno. Previste multe; La città in provincia di Como dove a Capodanno sono vietati petardi e fuochi (multe fino a 500 euro).

Savona, botti di Capodanno: pochi e “silenziosi”. A Borghetto solo luci, in Valle multe salate - In provincia prevale la linea di tutela per la salute degli animali. ilsecoloxix.it