Niente botti accesso limitato e telecamere | come sarà il capodanno blindato in Duomo
Il Capodanno in Duomo a Milano sarà caratterizzato da misure di sicurezza rafforzate, tra cui accesso limitato, controllo delle forze dell’ordine e telecamere di sorveglianza. La piazza sarà chiusa al pubblico in determinati orari, garantendo un ambiente più sicuro per tutti i partecipanti. Queste precauzioni mirano a prevenire eventuali problemi e a permettere un festeggiamento tranquillo e ordinato.
Piazza a numero chiuso e controlli delle forze dell’ordine. Sono i tratti caratteristici del Capodanno “blindato” di Milano. Le linee guida sono state tracciate in prefettura nella mattinata di martedì 30 dicembre durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Niente botti, accesso limitato e telecamere: come sarà il capodanno blindato in Duomo - Nei giorni scorsi palazzo Marino ha varato un’ordinanza che vieta la distribuzione e la somministrazione di alcolici in contenitore di vetro e lattine all’interno della circonvallazione. milanotoday.it
