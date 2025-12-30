New York via i cellulari dalle classi ma emerge un problema imprevisto | gli studenti non sanno leggere l’orologio analogico
L'adozione di politiche per limitare l'uso dei cellulari nelle scuole di New York ha portato alla luce un problema inatteso: numerosi studenti non sanno leggere l'orologio analogico. Questa situazione evidenzia come la crescente dipendenza dai dispositivi digitali possa influire sulle competenze di base, rendendo necessarie nuove strategie educative per colmare questa lacuna.
Il divieto di smartphone nelle scuole di New York ha svelato che molti studenti non sanno leggere l'orologio analogico, costringendo i docenti a improvvisare lezioni sulle lancette. Un paradosso educativo che vede ragazzi esperti di tecnologia incapaci di gestire il tempo senza un display digitale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
