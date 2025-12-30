New York Times petroliera inseguita da Usa rivendica la protezione di Mosca

L'equipaggio della petroliera Bella 1, inseguito dalle forze statunitensi nell’Atlantico, ha dipinto una bandiera russa sulla nave, dichiarando di cercare protezione da Mosca. Questa azione evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte e il tentativo di rivendicare una posizione di tutela internazionale. Si tratta di un episodio che riflette le complesse dinamiche delle operazioni marittime e delle relazioni tra Stati Uniti, Russia e le navi coinvolte.

L'equipaggio della petroliera Bella 1, inseguita dalle forze statunitensi nell'Atlantico, ha dipinto una bandiera russa sul fianco della nave nel tentativo di rivendicare protezione da Mosca. Lo hanno riferito al New York Times due funzionari americani. La Bella 1, sotto sanzioni Usa per il trasporto di petrolio iraniano destinato al finanziamento del terrorismo, era stata intercettata il 21 dicembre dalla Guardia Costiera nel Mar dei Caraibi mentre si dirigeva verso il Venezuela. L'equipaggio non ha ottemperato all'alt, modificando la rotta verso nord-ovest, forse in direzione di Groenlandia o Islanda, senza trasportare carico e con il transponder spento dal 17 dicembre.

