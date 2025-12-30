Netanyahu da Donald | Disarmo dei miliziani e poi la fase 2 Ma Hamas non ci sta

Nel contesto delle tensioni in Medio Oriente, Netanyahu ha presentato a Donald Trump un piano che prevede lo smantellamento dei miliziani prima di passare alla fase successiva. Tuttavia, Hamas ha espresso resistenza, complicando gli sforzi diplomatici. Questa fase cruciale si inserisce in un momento di intense manovre politiche, con decisioni che potrebbero avere ripercussioni significative sulla stabilità regionale e sulla sicurezza internazionale.

Nel rush di fine anno per capitalizzare importanti decisioni di politica estera da cui potrebbero dipendere migliaia di vite, Donald Trump ha ricevuto nel suo resort di Mar-a-Lago Benjamin Netanyahu (foto), solo 24 ore dopo il colloquio con Volodymyr Zelensky. Si tratta del quinto incontro tra i due leader da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, ma questo in Florida arriva in un momento cruciale per il Medio Oriente con tanti dossier caldi da Gaza all' Iran. Trump, che continua a volersi presentare come il presidente della pace (anche se ieri ha minacciato l'Iran di nuovi attacchi se riprenderà il suo programma nucleare), è sempre più insofferente verso alcune azioni israeliane degli ultimi mesi.

