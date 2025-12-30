La commissione Covid mette in dubbio le affermazioni di Speranza e del CTS, evidenziando l'assenza di decisioni verificabili e basate su criteri scientifici consolidati. La mancanza di un metro di paragone rende difficile valutare l’efficacia delle misure adottate durante la pandemia, sottolineando la necessità di trasparenza e di un approccio più rigoroso nel processo decisionale.

Esaltarsi per la gestione della pandemia senza un metro di paragone scientifico di valutazione delle decisioni assunte ed alle misure adottate. Eccola, la strategia che hanno seguito l’ex ministro della Salute Roberto Speranza e il Cts, come emerge con profonda chiarezza dall’audizione in commissione d’inchiesta Covid del presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, desecretata ieri. Il senatore Antonella Zedda (FdI) fa notare a Locatelli che il capitolo 6 del famigerato piano segreto (o piano anti-Covid) costruito in fretta e furia tra febbraio e marzo 2020 con la collaborazione del matematico Stefano Merler, si intitola “Monitoraggio e valutazione” e nel suo ultimo aggiornamento dell’11 marzo 2020 prevede che «verranno definiti indicatori di processo e di esito per valutare l'impatto delle misure adottate dal presente piano». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nessuna decisione verificata". La commissione Covid sbugiarda Speranza e Cts

Leggi anche: Commissione d'inchiesta Covid, ex membro CTS Abrignani: "Speranza non consultò il Css, ci chiese solo cosa fossero i vaccini a mRNA"

Leggi anche: Commissione Covid, Zaccardi denuncia: "Conte ha sfruttato la pandemia per biechi obiettivi politici, Cts costruito ad hoc da governo"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Amati precisa: “Nessuna decisione di esaminare il piano in commissione, ma sì a chiedere all'assessorato due relazioni” - “La I commissione non ha assunto la decisione di esaminare il piano di riordino ospedaliero, come peraltro si evince dal comunicato dell'ufficio stampa del Consiglio regionale”. quotidianosanita.it

Caso Almasri, il Csm archivia la pratica contro Lo Voi: “Nessuna anomalia nell’iscrizione di Meloni e dei ministri” - Il Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato legittima l'iscrizione nel registro indagati della premier e dei ministri ... ilfattoquotidiano.it

IMMIGRATI: COMMISSIONE UE, DISCUSSO CASO PINAR MA NESSUNA DECISIONE - La Commissione Europea ha discusso nel corso della riunione del collegio a Strasburgo il caso dei clandestini a bordo del cargo turco Pinar e accolti dall'Italia ... ilsecoloxix.it

Il Consiglio dei ministri approva il decreto Ucraina: rinnovata per tutto il 2026 l’autorizzazione agli aiuti a Kiev, con una mediazione politica che incide sulla forma ma non sulla sostanza del provvedimento. Nessuna decisione invece sulla data del referendum s - facebook.com facebook

Nuovi insediamenti in Cisgiordania, ora in onda @michelegiorgio2: "Come sempre, molte condanne internazionali, ma nessuna decisione concreta volta a bloccare la colonizzazione". Al AM Giordano x.com