Non vi sono prove di una cospirazione tra psicologhe e difensore nelle valutazioni dello stato mentale di Alessia Pifferi nel procedimento per l’omicidio della figlia Diana. La donna, condannata in appello a 24 anni di carcere, è stata giudicata responsabile delle condizioni che hanno portato alla morte della bambina di 18 mesi nel luglio 2022.

Nessuna «cospirazione criminale» tra psicologhe e difensore nelle valutazioni dello stato mentale di Alessia Pifferi durante il procedimento a suo carico per l'omicidio della figlia Diana di 18 mesi, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022 (per cui la donna è stata condannata in Appello a 24 anni di carcere). Dal processo in abbreviato infatti «non è emerso alcun elemento concreto che lasci presupporre l'esistenza di una vera e propria» congiura con «l'intento (.) di condizionare a tutti i costi il processo penale» di Alessia Pifferi. Sono le motivazioni con cui il gup Roberto Crepaldi ha assolto il primo dicembre l'avvocato Alessia Pontenani, difensore dell'imputata, tre ex psicologhe del carcere di San Vittore e lo psichiatra e consulente della difesa Marco Garbarini e ha prosciolto una quarta psicologa, rinviata a giudizio solo in relazione a una vicenda legata a corsi di formazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nessuna cospirazione per far assolvere Pifferi"

Leggi anche: Processo Pifferi bis, assolte le psicologhe e l’avvocata: “Non esiste una vera e propria cospirazione criminale”

Leggi anche: D’Orrico si fa assolvere dall’intelligenza artificiale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

"Nessuna cospirazione per far assolvere Pifferi" - "Non ci sono prove della falsificazione dei test" Nessuna «cospirazione criminale» tra psicologhe e difensore nelle valutazioni dello stato menta ... ilgiornale.it