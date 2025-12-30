Nessun botto è sicuro dal pediatra il decalogo salva-bimbi
In occasione del Capodanno, il pediatra Italo Farnatani sottolinea l'importanza di evitare qualsiasi tipo di fuoco d’artificio o botti in presenza dei bambini. Pur riconoscendo la libertà di scelta, egli ribadisce un divieto totale ai giochi di luce per tutelare la loro sicurezza, anche alla luce degli ultimi dati delle forze dell’ordine. Un consiglio sobrio e responsabile per un festeggiamento più sicuro.
(Adnkronos) – No "assoluto e tassativo" a botti e fuochi di ogni tipo per il Capodanno dei bambini. Alla vigilia del veglione di San Silvestro Italo Farnatani – pur pediatra "liberale", come ama essere definito – rinnova il suo "divieto totale" ai giochi di luce per i piccoli, anche considerati gli ultimi dati della Polizia . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
