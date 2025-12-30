Nella notte di San Silvestro la Luna dà l'ultimo bacio dell'anno | a che ora vederlo il 31 dicembre
Nella notte di San Silvestro, il cielo ci regala un ultimo spettacolo: alle ore 23:00 circa, la Luna si avvicinerà alle Pleiadi, creando una suggestiva congiunzione. Questa sarà l’ultima occasione del 2025 per osservare il
Il 31 dicembre 2025 andrà in scena nel cielo l'ultima congiunzione astrale dell'anno, un bellissimo bacio tra la Luna e le Pleiadi. Il fenomeno astronomico della notte di San Silvestro continuerà anche a Capodanno, fino a poco prima dell'alba del 1 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
