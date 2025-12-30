Nel quartiere di San Sisto si discute dell'opportunità di installare telecamere di sorveglianza, a seguito della rapina avvenuta sabato scorso. La vittima, una donna che aveva appena prelevato al bancomat, è stata vittima di un episodio che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza locale. Le autorità continuano le indagini per identificare i responsabili e valutare eventuali misure di prevenzione.

Proseguono le indagini dopo la rapina subita a San Sisto, sabato scorso, da una donna che aveva appena ritirato al bancomat. Il rapinatore, secondo quanto ricostruito, ha violentemente picchiato la donna che non voleva cedere la sua borsa. Alla fine, pugno dopo pugno, la vittima aveva ceduto e il malvivente era riuscito ad allontanarsi con il portafoglio della donna che, medicata al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, aveva riportato diverse lesioni. E mentre l’attività investigativa da parte della polizia prosegue anche sulla scorta di testimonianze e di immagini delle videocamere di sicurezza, proprio la questione sicurezza ed "occhi elettronici" torna al centro del dibattito politico, con il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nicola Volpi, che, con un’interrogazione urgente, chiede e l’installazione di telecamere di videosorveglianza in due aree nevralgiche del quartiere: piazza Martinelli – dove è prevista una riqualificazione urbana – e l’area della Casa dell’Acqua, "molto frequentata da residenti di ogni età". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nel quartiere servono telecamere di controllo"

Leggi anche: "Telecamere e controllo di vicinato rivestono un ruolo importante"

Leggi anche: Nuove telecamere in arrivo. Più controllo di vicinato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nel quartiere servono telecamere di controllo; Il questore incontra il Comitato; San Sisto, Volpi (FdI): “Serve videosorveglianza immediata in più punti del quartiere”.

Lissone, residenti e politici uniti: “Basta con vandali e ladri, servono le telecamere di sicurezza” - Le hanno sollecitate i cittadini che erano all’assemblea per la riorganizzazione del Controllo di Vicinato. ilgiorno.it

Petizione del Quartiere 5. Sì a telecamere e controlli: "Basta spaccio e degrado" - Circa 500 firme raccolte in poco tempo per attivare la videosorveglianza Ci sarà anche davanti alla scuola. lanazione.it

Videosorveglianza a Vicenza: 5 nuove telecamere a San Pio X - Presentate 5 telecamere con il sindaco Possamai per potenziare il presidio del territorio. vicenzareport.it