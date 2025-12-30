Nel garage aveva una santabarbara | convalidato l' arresto ai domiciliari

Nel garage di Brindisi, la polizia ha scoperto una santabarbara. La gip del tribunale, Vilma Gilli, ha convalidato l’arresto ai domiciliari del 42enne P., arrestato in flagranza. L’indagine prosegue per chiarire eventuali collegamenti e dettagli dell’operazione.

BRINDISI - La gip del tribunale di Brindisi Vilma Gilli ha convalidato l'arresto in flagranza del 42enne P.C., eseguito ieri dai carabinieri del Nor di Brindisi. Nel suo garage al rione Perrino, i militari hanno scoperto una santabarbara: 84 ordigni artigianali - in “boccacci”, i tipici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nel garage aveva una santabarbara: convalidato l'arresto ai domiciliari Leggi anche: Scontri prima di Genoa-Inter, convalidato l’arresto degli ultrà. Concessi i domiciliari Leggi anche: Neonata trovata nel water dopo il parto, convalidato l'arresto della madre Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nel garage aveva una santabarbara: convalidato l'arresto ai domiciliari - Udienza davanti al gip, dopo la scoperta dei carabinieri al Perrino: 84 ordigni esplosivi artigianali in contenitori in vetro e 180 chili di fuochi pirotecnici, in vista del Capodanno ... brindisireport.it

Convalidato dal gip il fermo del 17enne che ha confessato di aver ucciso Maria Campai - Il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha convalidato il fermo del 17enne accusato di aver ucciso per poi nasconderne il cadavere, Maria Campai, 42 anni, all’interno di un garage a Viadana, ... ilfattoquotidiano.it

Delitto di Viadana, il sopralluogo dei Ris nel garage dove si è consumato l'omicidio. Convalidato il fermo del 17enne - Tre ore nel corso delle quali i carabinieri del Ris di Parma hanno passato al setaccio il garage, posto sotto sequestro, dove sarebbe avvenuto il femminicidio della 42enne Maria Campai, trovata senza ... milano.corriere.it

Abusi su 14enne in auto dentro un garage: arrestato infermiere Taormina: aveva in affido il ragazzo... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.