Nel 2026 sarà possibile ottenere 31 giorni di vacanza con solo 8 giorni di ferie, grazie alle festività e ai ponti. Come nel 2025, questa opportunità permette di pianificare periodi di pausa più lunghi con un minimo sforzo. Ecco come organizzare al meglio i giorni di ferie per sfruttare al massimo questa possibilità, senza rinunciare al tempo libero.

Come il 2025 anche il 2026 è pronto a “regalarci” un messe di vacanze prendendo solo 8 giorni di ferie. Partendo dal primo giorno dell’anno, giovedì 1 gennaio e arrivando all’Epifania, che quest’anno cade di martedì 6 gennaio, prendendo il 2 e il 5 di ferie, in totale sarà possibile effettuare 6. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Nel 2026 sarà possibile fare 31 giorni di vacanza prendendo 8 giorni di ferie: ecco come

