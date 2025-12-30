Nel 2025 Ama ha raccolto circa 6.500 tonnellate di rifiuti

Nel 2025, Ama ha raccolto circa 6.500 tonnellate di rifiuti grazie all'iniziativa “Ama il tuo quartiere”, realizzata in collaborazione con il TgR Lazio. Questo risultato riflette l'impegno costante dell'azienda nel migliorare la gestione dei rifiuti e nel coinvolgere la comunità locale. La collaborazione con i media e le iniziative di sensibilizzazione sono strumenti fondamentali per promuovere comportamenti più responsabili e sostenibili sul territorio.

Cresce la quantità di materiali raccolti da Ama nell'ambito dell'iniziativa “Ama il tuo quartiere”, in collaborazione con il TgR Lazio. Raccolta rifiuti ingombranti AmaNel 2025, infatti, l'azienda municipalizzata ha raccolto circa 6.800 tonnellate di rifiuti, in forte crescita rispetto alle 4.959. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Nel 2025 Ama ha raccolto circa 6.500 tonnellate di rifiuti Leggi anche: McDonald’s, 4.000 volontari hanno raccolto oltre 10 tonnellate di rifiuti nel 2025 Leggi anche: Plastic free, nel 2025 oltre 8 tonnellate di rifiuti rimossi in Liguria La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sito Istituzionale | Riaperto il centro raccolta Ama Acqua Acetosa; Amaroma s.p.a; Dopo 18 mesi di lavori ha riaperto il centro Ama dell’Acqua Acetosa; Acqua Acetosa, Ama rende nota la riapertura del centro di raccolta dei rifiuti. Cina, produzione cerealicola supera 714 mln di tonnellate nel 2025 - La Cina ha registrato un altro anno di abbondante raccolto di cereali nel 2025, con la produzione totale che ha raggiunto un record di 714,88 milioni di tonnellate, ... iltempo.it LE NEVE E' GIUNTA, COME PREVISTO, ANCHE IN ABRUZZO E MOLISE Oggi in Abruzzo la quota neve Roccaraso e Majelletta, manto con 20-40 cm,Campo circa 30 cm, ma molte stazioni hanno raccolto pochi centimetri o manto quasi assente (0-15 cm), Ma - facebook.com facebook Circa 7 milioni di euro, raccolti in Europa come aiuti umanitari per Gaza, venivano in realtà dirottati verso Hamas, organizzazione terroristica. L’invasione è già qui, ed è la progressiva islamizzazione dell’Europa. E a pagarne il prezzo è la sicurezza degli euro x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.