Negli ultimi dieci mesi, il numero di soldati russi morti è aumentato significativamente, con oltre 350.000 registrazioni. Rispetto al 2024, i necrologi pubblicati sono cresciuti oltre il 40%, indicando un incremento rapido e preoccupante delle perdite tra le forze armate russe dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Questo trend evidenzia l’intensificarsi del conflitto e le sue conseguenze sul personale militare.

Sempre più morti tra le le file dell’esercito russo, e negli ultimi dieci mesi sono aumentate più rapidamente che in qualsiasi altro momento dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina partita il 24 febbraio 2022. A conteggiare le vittime tra i militari è un’analisi della Bbc, che calcola la cifra relativa al periodo analizzato in circa 160mila soldati morti confermati. Ma tenuto conto che le stime degli esperti sono superiori di circa il 50% rispetto ai decessi verificati, ricorda l’emittente britannica, il totale stimato dei soldati russi deceduti in questi dieci mesi si collocherebbe in una forbice fra i 243mila e i 352mila: più o meno in linea con i calcoli della Nato, sebbene l’elenco della Bbc non includa i caduti in servizio nelle milizie di due regioni occupate nell’Ucraina orientale, stimati tra 21mila e 23. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Negli ultimi 10 mesi morti fino a 350mila soldati russi: pubblicati +40% dei necrologi rispetto al 2024”

Leggi anche: Kiev: «Da Mosca nessuna prova dell'attacco alla residenza di Putin». La Bbc: fino a 350 mila militari russi morti in 10 mesi

Leggi anche: Ucraina, due morti e sette feriti negli ultimi attacchi russi nel Kherson

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Neonata di 4 mesi trovata morta nella culla; Allatta la figlia di 4 mesi, poi la rimette a dormire. Poche ore dopo la bimba viene trovata morta; Guerra in Ucraina: morti oltre 150mila soldati russi, ma si stimano molte più perdite; Scontro tra bus turistico e camion sulla A26 tra Masone e Genova Pra’: un morto e 20 feriti.

“Negli ultimi 10 mesi morti fino a 350mila soldati russi: pubblicati +40% dei necrologi rispetto al 2024” - L'analisi della BBC rileva un aumento del 40% dei necrologi rispetto all'anno precedente. ilfattoquotidiano.it