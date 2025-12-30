Nebulosa Testa di Scimmia | come abbiamo fotografato NGC 2174 nella costellazione di Orione

La Nebulosa Testa di Scimmia (NGC 2174), situata nella costellazione di Orione, è una delle strutture più interessanti del cielo notturno. Dalla nostra postazione nei Castelli Romani, abbiamo realizzato un’immagine dettagliata di questa nebulosa, offrendo una visione chiara e precisa di una delle meraviglie dell’universo. In questa introduzione, esploreremo come abbiamo catturato questa affascinante regione celeste con tecniche fotografiche dedicate.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.