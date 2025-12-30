Nebulosa Testa di Scimmia | come abbiamo fotografato NGC 2174 nella costellazione di Orione
La Nebulosa Testa di Scimmia (NGC 2174), situata nella costellazione di Orione, è una delle strutture più interessanti del cielo notturno. Dalla nostra postazione nei Castelli Romani, abbiamo realizzato un’immagine dettagliata di questa nebulosa, offrendo una visione chiara e precisa di una delle meraviglie dell’universo. In questa introduzione, esploreremo come abbiamo catturato questa affascinante regione celeste con tecniche fotografiche dedicate.
Da un giardino nei Castelli Romani abbiamo fotografato la Nebulosa Testa di Scimmia, uno degli oggetti più curiosi del profondo cielo. Ecco in che modo abbiamo ottenuto l'astrofotografia di NGC 2174, dalla silhouette inconfondibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
