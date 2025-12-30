In Italia, le vendite di fine stagione invernali iniziano ufficialmente il 3 gennaio, con alcune eccezioni regionali come Valle d’Aosta, che le anticipa al 2 gennaio, e le Province di Trento e Bolzano, con calendari propri. Dopo le festività natalizie, si apre così un periodo dedicato a offerte e promozioni, offrendo ai consumatori l’opportunità di approfittare di sconti prima del rientro alle normali attività.

P rendono il via sabato 3 gennaio, in Italia, le vendite di fine stagione invernali. Fanno eccezione la Valle d’Aosta, che le anticipa al 2, e le Province di Trento e di Bolzano, che hanno calendari distinti. Il fatturato stimato quest’anno è di 6 miliardi di euro. Di fatto, però, gli sconti sono già iniziati. Secondo Confesercenti, quasi 2 milioni di italiani hanno già acquistato in offerta. Tra il 26 dicembre e l’avvio formale dei saldi invernali, infatti, sempre più spesso offerte promozionali e ribassi compaiono in anticipo, attraverso formule come «saldi privati» e «pre-saldi». iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Saldi invernali 2026 al via: tra pre-sconti e shopping anticipato è già caccia all’affare iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Neanche il tempo di riprendersi dal Natale che tra pre-sconti e promozioni riservate, la caccia all'affare è ufficialmente aperta

