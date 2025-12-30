Nba paura per Jokic | si infortuna al ginocchio e abbandona il match

Durante la partita tra Denver Nuggets e Miami Heat, Nikola Jokic ha abbandonato il campo zoppicando a causa di un infortunio al ginocchio. La sua uscita, avvenuta poco prima dell’intervallo, ha sollevato preoccupazioni tra tifosi e staff medico. La partita si è conclusa con la vittoria dei Miami Heat per 147-123. Restano da valutare le condizioni del giocatore e l’entità dell’infortunio.

Paura per Nikola Jokic, uscito zoppicando dal campo poco prima dell'intervallo della sfida Nba tra i suoi Denver Nuggets e i Miami Heat, giocata nella notte italiana e conclusa con la vittoria della franchigia della Florida per 147-123. La stella serba ha messo a segno 21 punti, 8 assist e 5 rimbalzi nella prima metà della partita fino all'infortunio al ginocchio, a circa tre secondi dall'intervallo. Jokic è uscito zoppicando e non è rientrato in campo nella seconda metà. "Ha capito subito che qualcosa non andava", ha dichiarato l'allenatore dei Nuggets David Adelman al termine della partita, spiegando che si saprà qualcosa in più sull'entità dell'infortunio dopo la risonanza magnetica.

