NBA i risultati della notte 30 dicembre | sconfitti ancora Spurs e Nuggets Vincono OKC Warriors e Heat

Nella notte italiana si sono disputati undici incontri della NBA 2025-2026, con alcune sorprese e risultati significativi. I Spurs e i Nuggets sono stati ancora sconfitti, mentre OKC, Warriors e Heat hanno ottenuto vittorie importanti. La stagione prosegue con eventi interessanti, confermando il livello competitivo delle squadre coinvolte. Ecco un riepilogo dei risultati più recenti e delle novità emerse dall’ultima giornata di gioco.

Prosegue a gonfie vele la regular season dell' NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono disputati ben undici match con vittorie sorprendenti e risultati importanti. Andiamo a scoprire l'esito di tutte le sfide soffermandoci sulle migliori prestazioni. La risalita dei Milwaukee Bucks (14-19) continua con la vittoria sugli Charlotte Hornets (11-21) per 113-123. Torna ad essere protagonista dopo l'infortunio Giannis Antetokounmpo che chiude con 24 punti e 7 assist. Successo esterno, il terzo consecutivo, per i Phoenix Suns (19-13) che superano i Washington Wizards (7-24) per 101-115. Partita decisa dal parziale di 16-3 per i Suns nella ripresa, aiutati anche da un Brooks da 26 punti.

