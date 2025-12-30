NBA Cleveland espugna San Antonio | Jokic si ferma allarme Denver

I Cleveland Cavaliers hanno ottenuto una vittoria fuori casa contro San Antonio, mentre Denver affronta preoccupazioni legate all’infortunio al ginocchio di Nikola Jokic, che ha contribuito alla sconfitta contro Miami. La partita evidenzia le sfide e le dinamiche attuali delle squadre, con attenzione rivolta agli sviluppi sulla salute dei giocatori chiave e alle conseguenze in classifica.

NBA, Castle appoggia al tabellone e Wemby schiaccia: sembra un videogioco, ma è tutto vero - Alla fine per gli Spurs è arrivato lo stop casalingo contro Cleveland, ma già all'inizio della partita giocata nella notte i padroni di casa hanno dato spettacolo. sport.sky.it

Nba, Cleveland cade a Chicago: Bulls ok, Memphis passa a Minnesota - Notte Nba con due gare di regular season: Chicago supera Cleveland 127- sportface.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.