Nathan Trevallion, noto come il "papà della famiglia nel bosco", dovrà lasciare entro fine febbraio 2026 il casolare messo a disposizione gratuitamente dall'imprenditore Armando Carusi a fine novembre scorso. L'uomo, attualmente separato dalla moglie Catherine e dai figli (che si trovano in una struttura protetta a Vasto in attesa della decisione del tribunale dei minorenni), è in cerca di una nuova sistemazione.A marzo 2026 è probabile che Trevallion si trasferisca in un'altra struttura offerta in comodato d'uso gratuito dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli. Si tratta di un immobile vicino al campo sportivo, nella periferia del piccolo comune abruzzese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Nathan deve lasciare la casa": famiglia nel bosco, altro ribaltone

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nathan dovrà lasciare la casa in comodato: ecco quando

Leggi anche: Famiglia nel bosco di Palmoli, Nathan è entrato nella nuova casa: ‘Ora riuniscano la famiglia’

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Famiglia nel bosco, Nathan potrebbe trascorere il Natale con i tre figli: si aspetta l'autorizzazione speciale; Famiglia nel bosco, la bronchite della figlia e lo scontro sui pediatri tra la mamma e gli assistenti sociali. Il papà a marzo dovrà lasciare la casa; Famiglia nel bosco. «Papà Nathan è stanco e debilitato»: l'incontro di Natale (senza pranzo) per «non creare un precedente»; Famiglia nel bosco, le foto della difesa mostrano i bambini al centro commerciale e con cucchiaini di plastica: «Non rifiutano la contemporaneità.

Famiglia di Palmoli, i giudici prendono tempo sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine. I legali: “Ordinanza priva dei criteri di emergenza”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa in pressing sulla Corte che deve pronunciarsi sulla potestà: “Decidete p - facebook.com facebook