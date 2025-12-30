Natale tropicale in Islanda | sfiorati i 20 gradi nuovo record di dicembre

Quest’anno, l’Islanda ha sperimentato un Natale insolito, con temperature che hanno raggiunto quasi i 20 gradi, battendo il record di dicembre. Un episodio che ha sorpreso, considerando il clima freddo e nevoso tipico di questa stagione. Questa anomalia meteorologica evidenzia come il cambiamento climatico possa influenzare anche le tradizioni stagionali e il paesaggio islandese.

Un Natale fuori stagione ha sorpreso l’ Islanda, tradizionalmente avvolta dal gelo in questo periodo dell’anno. Tra la vigilia e il giorno di Natale, l’isola ha registrato temperature eccezionalmente elevate, con valori prossimi ai 20 gradi centigradi, segnando nuovi record climatici per il mese di dicembre. Secondo quanto riportato dal portale Ruv, il servizio radiotelevisivo nazionale islandese, l’Ufficio meteorologico dell’isola ha confermato che a Seyðisfjörður, una piccola cittadina dell’Islanda orientale, il termometro ha toccato i 19,8 gradi tra il 24 e il 25 dicembre. Un dato sorprendente se confrontato con le temperature medie stagionali, che in questo mese oscillano solitamente tra -1 e 4 gradi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Natale “tropicale” in Islanda: sfiorati i 20 gradi, nuovo record di dicembre Leggi anche: Previsioni meteo verso Natale, super anticiclone tropicale sull'Italia: l'inverno anomalo con punte di 20°C, ecco dove Leggi anche: Meteo Giuliacci, un Natale a 20 gradi: previsioni choc Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Islanda, caldo record a Natale 2025: sfiorati i 20°C. Natale “tropicale” in Islanda: sfiorati i 20 gradi, nuovo record di dicembre - A Seyðisfjörður registrati 19,8°, battuto il precedente massimo del 2019. ilfattoquotidiano.it

L'Islanda registra la vigilia di Natale più calda mai registrata, quasi 20°C (temperature tipiche: -1°C a 4°C) - L'Islanda ha vissuto la vigilia di Natale più calda di sempre quest'anno, con temperature che hanno raggiunto i 19,8°C nella città orientale di Seyðisfjörður, secondo l'Ufficio Meteorologico Islandese ... gamereactor.it

Islanda, caldo record a Natale 2025: sfiorati i 20°C - Proprio nel cuore della notte di Natale, mentre tutti dormivano o scartavano i regali, a Bakkagerði la colonnina di mercurio ha toccato i 19,7°C intorno ... msn.com

