Natale solidale coi sottufficiali Ansi | raccolta straordinaria di sangue | FOTO

Da casertanews.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie nel Casertano, i Sottufficiali della Sezione A hanno promosso una raccolta straordinaria di sangue, offrendo un segno di solidarietà e altruismo alla comunità. L'iniziativa, svolta il 27 e 29 dicembre, si inserisce come esempio di impegno civico e attenzione alle esigenze di chi ha bisogno di cure. Un gesto semplice ma significativo che rafforza i valori di collaborazione e solidarietà nel territorio.

Un gesto concreto di solidarietà e altruismo ha caratterizzato le festività natalizie nel Casertano. Nei giorni 27 e 29 dicembre, i Sottufficiali della Sezione A.N.S.I. “Lgt Baldassare Nero, MAV Arma CC” di Macerata Campania hanno preso parte a una raccolta straordinaria di sangue presso il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

