“Natale a Mineo” celebra quest’anno il suo venticinquesimo anniversario. Questa tradizione, ormai radicata nel cuore della comunità, rappresenta un momento di condivisione e calore durante le festività natalizie. In questa occasione, vogliamo condividere con voi l’importanza di mantenere vive le tradizioni e i valori che rendono speciale questa manifestazione.

La manifestazione “” compie un quarto di secolo, un traguardo che vorremmo festeggiare insieme a voi. Tra dicembre e gennaio Mineo si trasforma nel Paese Presepe e anche quest’anno è pronto ad accogliervi per godere a pieno l’autenticità del vero Natale Siciliano, intriso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Scordia e Mineo, controlli dei Carabinieri contro il caporalato

Leggi anche: Mineo, dopo un incidente trovano droga in auto: 18enne arrestato in ospedale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Natale a Mineo 2025/26: come visitare presepe vivente e artistici; natale a mineo 25/26 - xxv edizione; Mineo, svelato un Messale del XII secolo: storia, musica e fede nella conferenza-concerto “Puer Natus”; Cosa fare a Catania e provincia sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025, questa è la guida definitiva che stavate cercando..

Natale a Mineo 2024-2025: raggiunte circa diecimila presenze - “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, sia in termini di qualità e di visitatori dal momento che i numeri sono ... livesicilia.it

Natale a Mineo 2024 - Vi aspettiamo numerosi a partire da giorno 2 dicembre 2024 e nelle giornate ufficiali del 25, 26,29 ... cataniatoday.it

Babbo Natale a Mineo: domenica 22 dicembre bambini in slitta per consegnare la propria letterina - Domenica pomeriggio (22 dicembre), i bambini e le bambine insieme ai propri genitori potranno scrivere e ... blogsicilia.it

Natale a Mineo - La XXV Edizione

Siamo in onda su Radio Studio Centrale Vi aspettiamo oggi, il 4 e il 6 Gennaio a Mineo per vivere insieme a noi la magia del Natale - facebook.com facebook