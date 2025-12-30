Nasce Carta valore il bonus per i neodiplomati Potranno acquistare libri abbonamenti biglietti per cinema teatri musei e corsi di lingue Tutti i dettagli

È stato approvato il progetto di legge che introduce “Carta Valore”, un nuovo bonus destinato ai neodiplomati. Questa misura permette di acquistare libri, abbonamenti, biglietti per cinema, teatri, musei e corsi di lingue, favorendo l’accesso alla cultura e alla formazione. Tutti i dettagli sulle modalità di utilizzo e le condizioni saranno disponibili a breve, nell’ambito delle iniziative per sostenere i giovani e la loro crescita culturale.

Carta Valore: arriva il nuovo bonus cultura per i diplomati, ma entro i 19 anni - Roma, 20 ottobre 2025 – Il panorama degli incentivi statali volti a promuovere l'accesso alla cultura e alla formazione tra le nuove generazioni è in evoluzione. quotidiano.net

Carta Valore, cos’è e come funziona il bonus cultura per i neo diplomati - ROMA – La Carta Valore per i neodiplomati è una novità emersa dalla bozza della manovra 2026, approvata dal consiglio dei ministri e che ora inizierà l’iter parlamentare al Senato. repubblica.it

