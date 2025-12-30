Nasce Carta valore il bonus per i neodiplomati Potranno acquistare libri abbonamenti biglietti per cinema teatri musei e corsi di lingue Tutti i dettagli
È stato approvato il progetto di legge che introduce “Carta Valore”, un nuovo bonus destinato ai neodiplomati. Questa misura permette di acquistare libri, abbonamenti, biglietti per cinema, teatri, musei e corsi di lingue, favorendo l’accesso alla cultura e alla formazione. Tutti i dettagli sulle modalità di utilizzo e le condizioni saranno disponibili a breve, nell’ambito delle iniziative per sostenere i giovani e la loro crescita culturale.
Con l’approvazione della fiducia sulla Legge di Bilancio, entra nell’iter legislativo una misura che riorganizza gli incentivi culturali destinati ai giovani neodiplomati. Dal 2027 sarà operativo uno strumento unico, denominato Carta Valore, pensato per sostituire e unificare gli attuali bonus come 18App, la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
