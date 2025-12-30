Nasce a Lecce il Centro per i tumori ereditari | la prevenzione passa per il Dna

A Lecce nasce il Centro per i tumori ereditari, un nuovo punto di riferimento dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie genetiche. L’iniziativa mira a offrire servizi specialistici e supporto alle persone con rischio familiare di sviluppare determinati tumori, contribuendo a migliorare la gestione preventiva nel Salento. Con questo progetto, si rafforza l’impegno locale nella lotta contro il cancro attraverso un approccio personalizzato e basato sul DNA.

Inaugurato il Centro per i Tumori Ereditari Familiari nel Vito Fazzi - È stato inaugurato ieri nell'Oncologico del Vito Fazzi di Lecce il Centro per i Tumori Ereditari Familiari della ASL Lecce, una struttura dedicata ... corrieresalentino.it

Tumori. Nasce il “Centro di conoscenze europeo sul cancro”. Ecco come funzionerà - Il Centro raccoglierà i dati più recenti sul cancro, fornirà orientamenti in materia di assistenza sanitaria e sistemi di garanzia della qualità, monitorerà ed elaborerà le tendenze relative ... quotidianosanita.it

