Nasce a Lecce il Centro per i tumori ereditari | la prevenzione passa per il Dna
A Lecce nasce il Centro per i tumori ereditari, un nuovo punto di riferimento dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie genetiche. L’iniziativa mira a offrire servizi specialistici e supporto alle persone con rischio familiare di sviluppare determinati tumori, contribuendo a migliorare la gestione preventiva nel Salento. Con questo progetto, si rafforza l’impegno locale nella lotta contro il cancro attraverso un approccio personalizzato e basato sul DNA.
LECCE – La lotta contro il cancro nel Salento segna un passo avanti decisivo sul fronte della prevenzione. È stato inaugurato ieri, presso l’Oncologico dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, il nuovo Centro per i tumori ereditari familiari dell’Asl di Lecce.La struttura nasce con una missione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
