Napoli vandalizzati i cassonetti a Capodimonte | decine rovesciati e senza rotelle
Nella notte, nel quartiere di Capodimonte a Napoli, sono stati vandalizzati numerosi cassonetti dei rifiuti in Corso Amedeo di Savoia. Diversi contenitori sono stati rovesciati e danneggiati, lasciando disagi nella gestione dei rifiuti e nella pulizia dell’area. L’episodio evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza e al decoro urbano nel centro storico della città.
Notte di vandalismo nel centro storico di Napoli, dove decine di cassonetti dei rifiuti sono stati rovesciati e danneggiati in Corso Amedeo di Savoia, nella zona di Capodimonte. Il raid sarebbe avvenuto tra le 5.30 e le 6.00 di martedì 30 dicembre. I contenitori sono stati trovati capovolti, alcuni ancora pieni di immondizia, e privati delle rotelle.
