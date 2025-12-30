Napoli vandalizzati i cassonetti a Capodimonte | decine rovesciati e senza rotelle

Nella notte, nel quartiere di Capodimonte a Napoli, sono stati vandalizzati numerosi cassonetti dei rifiuti in Corso Amedeo di Savoia. Diversi contenitori sono stati rovesciati e danneggiati, lasciando disagi nella gestione dei rifiuti e nella pulizia dell’area. L’episodio evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza e al decoro urbano nel centro storico della città.

