Napoli scoperti 250 chili di botti illegali in un deposito di Poggioreale | scatta il sequestro

La Polizia Locale di Napoli ha sequestrato circa 250 chili di botti illegali in un deposito di Poggioreale, nell’ambito delle operazioni di controllo sul mercato clandestino di fuochi d’artificio. L’intervento, condotto dal Reparto IAES, si inserisce nelle attività di contrasto alla vendita e alla detenzione non autorizzata di materiali esplodenti, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla prevenzione di incidenti.

Ancora lotta al mercato dei botti illegali. La Polizia Locale di Napoli – Reparto IAES – ha effettuato un importante sequestro in via della Mongolfiera, nel quartiere Poggioreale. All'interno di un box abbandonato, la cui proprietà è in corso di accertamento, sono stati rinvenuti circa 250 kg di fuochi pirotecnici illegali, privi di certificazione di .

