Napoli picchiata e seviziata a 18 anni a Natale da 5 ragazze il pestaggio filmato e messo sui social

Una ragazza di 18 anni di Napoli è stata vittima di un grave episodio di violenza durante il Natale, quando è stata picchiata e seviziata da cinque giovani dopo un alterco in un locale di via Foria. L'aggressione è stata filmata e condivisa sui social, sollevando preoccupazioni sulla diffusione di comportamenti violenti e sulla sicurezza delle donne.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.