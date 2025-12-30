Napoli picchiata e seviziata a 18 anni a Natale da 5 ragazze il pestaggio filmato e messo sui social
Una ragazza di 18 anni di Napoli è stata vittima di un grave episodio di violenza durante il Natale, quando è stata picchiata e seviziata da cinque giovani dopo un alterco in un locale di via Foria. L'aggressione è stata filmata e condivisa sui social, sollevando preoccupazioni sulla diffusione di comportamenti violenti e sulla sicurezza delle donne.
Ragazza napoletana di 18 anni picchiata e seviziata il giorno di Natale da 5 ragazze, dopo un litigio in un locale di via Foria. Borrelli (Avs): "Ho contattato il Prefetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
